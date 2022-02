Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw-Scheibe eingeschlagen

Apolda, Hugo-Michel-Straße (ots)

In der Hugo-Michel-Straße in Apolda wurde in der Zeit vom Freitag, 17:30 Uhr bis zum Samstag, 11:45 Uhr durch einen unbekannten Täter die Seitenscheibe eines Pkw Ford eingeschlagen und die Geldbörse aus dem Innenraum entwendet.

