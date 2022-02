Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Straßenlaterne beschädigt

Apolda, Paulinenpark (ots)

Am Samstagabend in der Zeit von 18:20 bis 18:25 Uhr wurde der Deckelreflektor einer Straßenlaterne im Paulinenpark (Verbindungsweg Gartenstraße - Ackerwand) beschädigt. Im Tatzeitraum waren mehrere Personengruppe im Park unterwegs. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei Apolda.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell