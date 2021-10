Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autodieb auf frischer Tat ertappt

Ludwigshafen (ots)

Auf frischer Tat hat ein 44-Jähriger einen bislang unbekannten Mann erwischt, der sich am Auto des Geschädigten zu schaffen machte. Der 44-Jährige wollte am Mittwochmorgen, 20. Oktober, eigentlich nur den Müll rausbringen, als er einen Mann in seinem Auto entdeckte, das in der Straße "Im Rosenhof" abgestellt war. Der Täter flüchtete daraufhin sofort zu Fuß. Eine Nachbarin hatte ebenfalls beobachtet, dass eine Person im Auto saß. Offenbar hatte der Täter das Funksignal des Autoschlüssels abgefangen und das Auto mit den ausgespähten Daten geöffnet (Key-Less-Entry). Die Polizei suchte die Gegend nach dem Verdächtigen ab, konnte ihn aber nicht ausfindig machen. Der Täter war Mitte 20, 1,80 Meter groß, trug einen weißen Kapuzenpulli mit schwarzen Punkten sowie eine helle kurze Hose und sprach akzentfrei Deutsch.

Können Sie Angaben zur Tat oder dem Verdächtigen machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen:

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance. - Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

