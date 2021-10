Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gartenhaus aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

In ein Gartenhaus in der Langgartenstraße ist in der Zeit zwischen Montag, 18. Oktober, 11 Uhr, und Mittwoch, 20. Oktober, 18.30 Uhr, eingebrochen worden. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Die Höhe des Schadens wird noch ermittelt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

