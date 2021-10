Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Drei Roller gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Drei Roller sind zwischen Dienstag, 19., und Mittwoch, 20. Oktober, in den Stadtteilen Friesenheim und Oppau gestohlen worden. Ein 60-Jähriger wurde dabei innerhalb kürzester Zeit zum zweiten Mal bestohlen. Er hatte bereits eine Woche zuvor seinen Roller vermisst, der kurz darauf beschädigt von der Polizei gefunden wurde. Nun ist der Roller, den er im Schwabenheimer Weg abgestellt hatte, erneut verschwunden.

Nicht weit entfernt, in der Riedsaumstraße, stellte ein 36-Jähriger am Dienstagabend seinen Roller ab. Ein Freund des Geschädigten entdeckte den beschädigten Roller am folgenden Tag in der Nietzschestraße und gab dem Halter Bescheid. Dieser hatte den Verlust noch nicht bemerkt und holte seinen Roller ab.

Ebenfalls am Mittwoch ging bei der Polizei die Meldung über einen herrenlosen beschädigten Roller in der Johannes-Frech-Straße ein. Kurz darauf erschien der Halter auf der Polizeidienststelle, um seinen Roller als gestohlen zu melden. Ihm wurde der Fundort mitgeteilt.

Haben Sie etwas Auffälliges in Friesenheim oder Oppau beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

