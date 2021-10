Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage: Heranwachsender überschlug sich mit Pkw

Menslage (ots)

Um kurz nach 21 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann aus Wilhelmshaven am Donnerstag die Nortruper Straße in Richtung Menslage. Am Ausgang einer leichten Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über seinen Mercedes und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam im Seitenraum zum Stillstand. Der Verunfallte konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien und gilt nach einer medizinischen Untersuchung des Rettungsdienstes als unverletzt. Am Pkw traten Betriebsflüssigkeiten aus und es entstand ein Totalschaden. Der Mercedes musste abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.700 Euro beziffert.

