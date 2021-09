Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Seniorin bei Vorfahrtsverstoß schwer verletzt

Bissendorf (ots)

Gegen 15:35 Uhr befuhr ein 73-jähriger Mann aus Melle am Donnerstag mit seinem VW Golf die Wissinger Straße in Richtung Bissendorf. Als der Mann beabsichtige nach links in die Nemdener Straße abzubiegen, missachtete er dabei die Vorfahrt einer entgegenkommenden Pedelec-Fahrerin und erfasste die Frau. Die 72-jährige Bissendorferin wurde durch den Zusammenstoß schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt, der Rettungsdienst brachte sie mit Kopfverletzungen in ein Osnabrücker Krankenhaus.

