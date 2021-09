Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Oesede: 12-Jähriger bei Unfall vor Schule schwer verletzt

Georgsmarienhütte (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 7.40 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit seinem BMW den "Carl-Stahmer-Weg" in Richtung der "Klöcknerstraße". In Höhe des dortigen Gymnasiums erfasste der Georgsmarienhütter einen 12-jährigen Jungen, der hinter einem parkenden Fahrzeug plötzlich auf die Straße lief. Das Kind fiel auf die Motorhaube der Limousine und stürzte zu schließlich zu Boden. Dabei verletzte sich der 12-Jährige aus Osnabrück schwer. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist eine Lebensgefahr auszuschließen. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem BMW des 20-Jährigen ist ein geringer Sachschaden entstanden.

