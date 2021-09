Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nortrup - Oberlenker gestohlen

Nortrup (ots)

Auf einem Betriebsgelände an der Mühlenstraße, geriet in der Nacht zu Mittwoch eine landwirtschaftliche Zugmaschine ins Visier von Unbekannten. Der oder die Täter montierten zwischen 22.10 und 08 Uhr einen Oberlenker von dem Fahrzeug ab und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

