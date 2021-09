Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Bad Rothenfelde (ots)

Ein 57-Jähriger befuhr am Mittwochmorgen mit einem Geländewagen den Niedersachsenring in Richtung Dissen. Kurz vor der Einmündung Hehenbruchsweg geriet er aufgrund gesundheitlicher Probleme nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 57-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Wagen, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde abgeschleppt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

