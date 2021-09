Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Hochwertiges Carbon-Mountainbike gestohlen

Bohmte (ots)

Vor dem Außenbereich eines Hotel-Restaurants an der Straße Leckermühle, geriet am Dienstagabend ein hochwertiges Mountainbike der Marke Cube ins Visier von Dieben. Der Eigentümer des schwarzen 28-Zoll-Carbon-Rades hatte dieses gegen 19.30 Uhr verschlossen abgestellt. Als er eine Stunde später zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte das Mountainbike gestohlen hatten. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades machen können, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05471/9710 entgegengenommen.

