Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht auf der Bögeholdstraße

Gronau (ots)

Weiter gefahren nach einem Verkehrsunfall in Gronau ist am Mittwoch ein Unbekannter. Als eine 30 Jahre alte Fahrerin eines grauen Fords gegen 16.15 Uhr vom Straßenrand der Bögeholdstraße anfahren wollte, kam es zu Kollision mit einem schwarz-silbernen Fahrzeug. An dem Wagen waren Kennzeichen aus Borken befestigt. Das Verkehrskommissariat bittet den Fahrer dieses Autos sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260 aufzunehmen.

