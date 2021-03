Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kalbskadaver am Straßenrand entsorgt

Ratzeburg (ots)

03. März 2021 | Kreis Stormarn - 24.02.2021 - Grande

Am 24.02.2021, gegen 15:45 Uhr, wurde an der Landesstraße 94/ Hamburger Straße in Grande ein Kalbskadaver aufgefunden, die offenbar am Radweg abgelegt wurden. Die Ermittlungen zum Sachverhalt werden beim Fachbereich "Umwelt und Verbraucherschutz" des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevieres Bad Oldesloe (PABR) geführt.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben noch keine konkreten Hinweise auf den Halter / Eigner des Tieres. Dies wird unter anderem erschwert, da die Ohrmarken des Tieres herausgerissen und mitgenommen wurden. Da die Landesstraße vielbefahren ist, gehen die Ermittler des PABR daher davon aus, dass das Ablegen des Tieres von bisher unbekannten Zeugen beobachtet worden sein könnte.

Hinweise dazu werden von den Beamten unter der Telefonnummer 04531/501-542 entgegengenommen

