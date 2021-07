Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auseinandersetzung eskaliert

Am Samstag ging ein Mann in Heidenheim auf eine 28-Jährige los.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung in der Grabenstraße. Ein 23-Jähriger ging auf eine 28-Jährige los und schlug mehrfach auf sie ein. Dabei erlitt sie Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Hintergrund dürften wohl Beziehungsprobleme gewesen sein. Beim Eintreffen der Polizei versuchte der Mann erneut auf die Frau loszugehen. Die Polizisten brachten den aggressiven Mann zu Boden und legten ihm Handschellen an. Dagegen versuchte er sich zu Widersetzen und beleidigte die Polizisten. Der 23-Jährige war alkoholisiert und stand wohl auch unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er in ein psychatrisches Krankenhaus.

+++++++ 1324514

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell