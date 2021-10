Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsche Polizeibeamte rufen an

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag, 20.10.2021, kam es im Stadtgebiet Ludwigshafen zu drei Anrufen falscher Polizeibeamter. Der vermeintliche Polizist berichtete am Telefon, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. In den vier angezeigten Fällen blieb es beim Versuch - es kam zu keinem Schaden.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

- Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

- Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle.

