Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Gartenanlage

Stadtroda (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag brachen unbekannte Täter in die Gartenanlage in Bollberg ein. Nach bisherigen Ermittlungen wurden mindestens 7 Gartenhäuser gewaltsam geöffnet und zum Teil durchsucht. Durch die Täter wurden Gegenstände im Gesamtwert von 850 EUR erbeutet. An den Gartenhäusern entstand ein Gesamtschaden von 1800 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell