POL-MA: Edingen-Neckarhausen, Neu-Edingen: Vorfahrt missachtet, 4.000 Euro Sachschaden entstanden

Eidngen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 17.35 Uhr, missachtet ein 90-jähriger Daimler-Benz Fahrer an der Einmündung der Berliner Straße in die Neckarhauser Straße die Vorfahrt eines dort fahrenden Daimler-Benz einer 21-jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen jeweils ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Die beteiligten Personen wurden nicht verletzt.

