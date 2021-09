Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Katze auf Erkundungstour

Böhl-Iggelheim (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 22:00 Uhr, teilt eine Passantin mit, dass auf dem Bahnsteig am Bahnhof in Böhl-Iggelheim eine junge Katze sitzen würde. Dort konnte die dreifarbige Katze durch die Polizeibeamten festgestellt werden. Durch die Registrierung konnte über ein Tierheim die Besitzerin, welche in der Nähe vom Bahnhof wohnhaft ist, ausfindig gemacht werden. Die ein Jahr alte Katze wurde der Frau wohlbehalten übergeben. Wohin die Katze mit dem Zug reisen wollte, ist unbekannt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell