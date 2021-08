POL-RE: Herten: Explosion in Westerholt

Polizeipräsidium Recklinghausen

Herten: Explosion in Westerholt

Recklinghausen

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltsschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen

Nach einem Brand am Dienstag, gegen 11.40 Uhr, in einer Lagerhalle am Ostring, nimmt die Polizei am heutigen Tag erneut die Ermittlungen auf. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr waren mehrere Propangasflaschen und diverse Kanister mit unbekannten Flüssigkeiten in der Lagerhalle festgestellt worden. Fachkräfte und Brandermittler der Polizei nehmen den Brandort und die Behälter heute genauer in Augenschein. Aufgrund der unbekannten Substanzen werden Aufnahme und Auswertung des Brandortes einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Hintergründe zur Lagerung der Stoffe sind unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Ebenso wird geprüft, ob die Stoffe zur Herstellung von Drogen gedient haben könnten. Den ersten Ermittlungen zur Folge war eine explodierende Propangasflasche ursächlich für das Feuer. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Es entstand jedoch ein geschätzter Gebäudeschaden von mindestens 150.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

