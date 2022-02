Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung

Weimar (ots)

Am 13.02.2022 gegen 23:50 Uhr liefen drei männliche Personen die Ernst-Kohl-Straße entlang. Hierbei spielten sie laute Musik ab. Ein Anwohner fühlte sich dadurch gestört und kam auf die Straße. In der weiteren Folge kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der Anwohner trat einen der Männer in den Bauch, so dass dieser zu Fall kam. Nachdem er wieder aufgestanden war, wurde er erneut mit einem Tritt zu Boden gebracht. Nach ersten Erkenntnissen zog sich der Geschädigte eine Fraktur am linken Arm zu. Der Täter ging im Anschluß wieder in sein Wohnhaus. Derzeit laufen noch die Ermittlungen zum genauen Tatort, da dieser nach den Beschreibungen der erheblich alkoholisierten Männer noch nicht genau festgestellt werden konnte.

