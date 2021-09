Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Warenautomat aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Dienstagabend (21 Uhr) und Mittwochmorgen (6 Uhr) ist ein Warenautomat in der Töpferstraße ins Visier von Unbekannten geraten. Die Täter hebelten den Automaten für Grillartikel, der zu einem dortigen Supermarkt gehört, mit Gewalt auf und nahmen die gesamte Grillware sowie eine Menge Bargeld an sich. Anschließend flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541/327-2215 oder -3203 entgegen.

