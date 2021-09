Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: VW Tiguan auf Parkplatz beschädigt

Melle (ots)

In der Zeit von 16:35 Uhr bis 17:05 Uhr ereignete sich am Dienstagnachmittag eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Lidl-Discounters an der Industriestraße. Ein weißer VW Tiguan wurde am Kotflügel hinten rechts beschädigt, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei bitte Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich unter 05422/920600 zu melden.

