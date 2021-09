Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Fahrzeug überschlug sich bei Unfall

Melle (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 07:10 Uhr, ereignete sich in Altenmelle ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Mann aus Borgholzhausen leicht verletzte. Der 25-Jährige befuhr mit einem Opel Vivaro die Neuenkirchener Straße auf dem Abschnitt zwischen "Wittekindsweg" und "Im Kleegarten". Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Mann in stadtauswärtige Richtung nach rechts von der Fahrbahn an, durchfuhr einen Graben und prallte gegen ein Kanalrohr. Nach dem Anprall überschlug sich der Opel und blieb auf der Fahrzeugseite liegen. Der Unfallfahrer verzichtete auf eine stationäre Behandlung im Krankenhaus, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 10.000 Euro.

