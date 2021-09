Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Pkw kommt von Fahrbahn ab - medizinischer Notfall

Heidelberg-Bergheim (ots)

Am Samstagmorgen gegen 09.45 Uhr ereignete sich im Bereich der Vangerowstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen verletzt wurden. Der 24-jährige Fahrer eines SMART war zusammen mit seiner 39-jährigen Beifahrerin von Neuenheim in Richtung Bergheim unterwegs. Kurz nach der Ernst-Walz-Brücke, auf Höhe der Kreuzung zur Vangerowstraße, kam der 24-Jährige vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei fuhr er zunächst über eine dortige Grünfläche und prallte im Anschluss gegen ein Verkehrszeichen. Danach kollidierte er mit einem auf dem rechten Fahrstreifen abgestellten Kleinkraftrad. Unmittelbar im Anschluss daran wurden insgesamt noch drei weitere Pkw, welche auf dem rechten Parkstreifen der Vangerowstraße abgestellt waren, in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 23.500 Euro. Der SMART des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst aufgeladen werden. Der 24-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Seine Beifahrerin nahm eine weitere medizinische Versorgung selbstständig in Anspruch. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg. Zu einer Verkehrsbeeinträchtigung kam es lediglich temporär.

