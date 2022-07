Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ( Mutter und 6jähriges Kind)

Bonn Meßdorf

Bonn (ots)

Am Sonntag, den 24.07.2022, gegen ca. 12.45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Meßdorfer Straße. Eine 39jährige PKW-Führerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die Meßdorfer Straße aus Richtung Lessenich kommend in Fahrtrichtung Dransdorf. Im Fahrzeug befanden sich ebenfalls ihre drei Kinder, ein 10jähriger Junge, ein 6jähriger Junge und ein 4jähriges Mädchen. Die PKW Führerin kam nach ersten Erkenntnissen durch Ablenkung ihrer Kinder auf einem gerade verlaufenden Streckenabschnitt nach links von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei eine Fahrbahnbegrenzung. Durch den Aufprall wurde der PKW nach rechts zurückgelenkt und kollidierte in der Folge mit zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Die Fahrzeugführerin und der 6jährige Junge wurden leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen. Die Polizei führte eine qualifizierte Unfallaufnahme durch, die Meßdorfer Straße wurde für die Dauer der zweistündigen Aufnahme gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, zwei Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

