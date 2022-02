Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220216.4 Dithmarschen: Den Gewinn vor Augen...

Dithmarschen (ots)

...hat eine Frau aus Dithmarschen mehrere tausend Euro an Betrüger überwiesen. Dieses Geld sollte die anfallenden Notarkosten decken, bevor es zu einer Gewinnausschüttung kommen sollte. Natürlich ging die Dame leer aus und war ihr Geld los.

Über das Handy erhielt die Geschädigte Mitte Januar 2022 eine Nachricht, die ankündigte, dass sie ein Motorrad in einer Lotterie gewonnen habe. Neben Kontaktdaten und dem Verweis auf eine Internetseite waren es übermittelte Telefonnummern, die die Geschichte für die Anzeigende glaubhaft machten. Über Chat bat die 62-Jährige letztlich um Barauszahlung, da sie keinen Führerschein besitze - auch das machten die Gauner möglich. Im Verlauf der Konversation erhöhte sich der Gewinn der Frau sogar, allerdings würden dafür Notarkosten und Steuern in Höhe von mehr als dreitausend Euro fällig sein. Die Dithmarscherin überwies das Geld auf ein englisches Konto und damit war es für immer verloren. Erst nach der Zahlung stellte die Dame Nachforschungen an und musste erfahren, dass sie einem Betrug zum Opfer gefallen war. Am Dienstag erstattete sie schließlich Anzeige.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor betrügerischen Gewinnversprechen. Hinter dem angeblichen Geldsegen verbirgt sich zumeist ein Betrug, den die Täter oft per Telefon einfädeln, aber auch per Smartphone. Gewöhnlich hat niemand Geld zu verschenken. Seien Sie bei Geldversprechen zu Ihren Gunsten vorsichtig und wenden Sie sich im Zweifel an Vertrauenspersonen oder an die Polizei.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell