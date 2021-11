Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 211125.3 Kiel: Zeugen nach räuberischer Erpressung im Schützenpark gesucht

Kiel (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen einer räuberischen Erpressung im Schützenpark und sucht nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Nach Angaben eines 22-Jährigen sei er vergangenen Freitag, 19.11., kurz vor 18 Uhr mit seinem Fahrrad gegenüber der Einmündung Dehliusstraße in den Schützenpark gefahren und dort von einem Mann angesprochen worden. Dieser habe ihn, nachdem er angehalten habe und abgestiegen sei, mit einem Gehstock bedroht und das Rad an sich genommen. Anschließend sei der Täter durch den Schützenpark in Richtung Westring geflüchtet.

Der 22-Jährige beschrieb den akzentfrei Deutsch sprechenden Täter als etwa Mitte 30. Er soll einen blonden Bart getragen und blasse Haut haben. Bekleidet soll er mit einer schwarzen Steppjacke mit weißem Gummibund und einer dunklen Beanie-Mütze gewesen sein. Bei dem Fahrrad handle es sich um ein älteres Modell der Marke Peugeot in weiß.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung aufgenommen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

