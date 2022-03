Polizei Dortmund

POL-DO: Seniorin setzt sich bei perfider Masche zur Wehr - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0257

Mit Bargeld in der Hand und der Frage, ob das Geld der Seniorin gehöre, sind gestern (28. Februar) zwei Täterinnen auf einem Supermarkt-Parkplatz in Lünen-Süd an eine Frau herangetreten. Mit ihrer Reaktion rechneten die Unbekannten offensichtlich nicht.

Die 77-Jährige aus Lünen hielt sich gegen 17.20 Uhr auf einem Parkplatz an der Jägerstraße auf. Dort wurde sie von einer jungen Frau angesprochen, die fragte, ob das Bargeld - ein 20-Euro-Schein - ihr gehöre. Um sicher zu gehen, holte die Seniorin ihr Portemonnaie aus ihrer Tasche und schaute nach. Plötzlich griff die vor ihr stehende Täterin nach dem Inhalt und zerrte an diesem.

Die Lünerin wehrte sich und schlug der Unbekannten mit der Faust auf die Hand. Offensichtlich vor Schreck zog die Täterin ihre Hand zurück und flüchtete ohne Beute, aber samt Komplizin in unbekannte Richtung.

Nach Angaben der Zeugin war ihr das Duo bereits bei dem dortigen Bäcker aufgefallen, als diese andere Kunde nahezu bedrängten. Beschreiben kann sie die Haupttäterin als 20 bis 30 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß, schlank mit schwarzen Haaren, in denen sich ein Dreieckstuch befand. Sie trug einen Steppmantel. Die zweite Täterin ist etwa gleich alt und hatte schwarzes langes Haar.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten räuberischen Diebstahls und fragt: Wem sind die beiden Frauen in Lünen aufgefallen und/oder bekannt? Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell