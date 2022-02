Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht, 1 Person leicht verletzt

Rheinböllen (ots)

Am Freitag, 04.02.2022, gegen 13.55 Uhr kam es auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße 17 in Rheinböllen (medizinisches Versorgungszentrum) zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Person leicht verletzt wurde und der Unfallverursacher sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Geschädigte gab an, dass sie auf dem Parkplatz, unmittelbar vor dem Gebäude, von einem rückwärtsfahrenden Fahrzeug angefahren wurde. Sie stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der männliche Unfallverursacher habe ihr noch zugerufen, dass es ihm leid tue, aber er habe es eilig.

Angaben zum Fahrzeug konnte die Geschädigte keine machen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Simmern zu melden.

