POL-PDKO: Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes auf dem Gretenhof in 55483 Sohren

Am 03.02.2022 um 22:26 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Brand einer Scheune auf dem Gretenhof zwischen Sohren und Laufersweiler gemeldet. Die Scheune brannte mitsamt den darin gelagerten ca. 1000 Stroh- und Heuballen komplett ab. Die Feuerwehr ist aktuell noch damit beschäftigt, die letzten Brandnester im Stroh zu löschen. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch Schaden in Höhe von ca. 500.000 Euro. Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei zu Folge, dürfte die Brandursache ein technischer Defekt an einem vor der Scheune abgestellten Traktor gewesen. Der Brand dürfte dann vom Traktor auf die Scheune übergriffen haben. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

