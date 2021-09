Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Feuerlöscher versprüht - Wer hat etwas beobachtet?

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (12.09.2021), gegen 17:00 Uhr, verschafften sich mehrere Jugendliche unerlaubten Zutritt in eine Tiefgarage in der Karlstraße und versprühten im dortigen Außenbereich den Inhalt zweier Feuerlöscher aus der Tiefgarage. Bei Eintreffen der Polizei waren bereits einige Jugendliche geflüchtet. Vier Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren konnten kontrolliert werden. Die geflüchteten Personen werden wie folgt beschrieben: circa 15 - 17 Jahre alt, circa 1,70 m groß, schwarze Haare und schwarze Oberbekleidung. Gegen die Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell