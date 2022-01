Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tödlicher Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Winnenden: Von der Fahrbahn abgekommen und tödlich verletzt

Am Samstagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Opel-Fahrer die B14 von Schwaikheim kommend in Richtung Backnang. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 20-jährige Frau. Zeugenangaben zufolge befuhr er hierbei den linken, der beiden Fahrspuren in diese Richtung. Plötzlich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen eine Böschung, überschlug sich und kam auf dem Standstreifen der B14 kurz vor der Ausfahrt Winnenden-Süd zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 23-jährige Fahrer aus dem Auto geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die 20-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt und kam zu weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die B 14 war während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Backnang für die Dauer von 4 Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehr Schwaikheim war mit 3 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften, der Rettungsdienst war mit einem Notarzt und 2 Rettungswagen vor Ort. Wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000.- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell