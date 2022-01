Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Alkoholisiert über den Kreisverkehr geschanzt

Waiblingen (ots)

Ein 48-jähriger Smart-Fahrer überfuhr am Freitag gegen 22.40 Uhr die Verkehrsinsel in der Neckarstraße am Ortseingang von Hegnach und schanzte in der Folge auf den Kreisverkehr. Dort blieb der Smart nach der Kollision mit dem dortigem Kunstwerk in einer Höhe von ca. 4 Meter stehen. Der deutlich unter Alkoholeinwirkung stehende Fahrer musste verletzt in ein Klinikum verbracht werden und dort eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zur Bergung des komplett beschädigten Smarts war der Rettungsdienst und die Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Im Rahmen der Bergung kam es nur zu leichten Behinderungen des Verkehrs.

