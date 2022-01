Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmierereien & Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schorndorf: Container mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht

Vermutlich in der Nacht auf Mittwoch beschmierten bisher unbekannte Täter in der Friedensstraße mehrere Container sowie Teile des Gehweges in der Friedensstraße mit Farbe. Von den Tätern, die aus der politisch linken Szene stammen dürften, wurden politische Parolen auf den Gehweg und die Container beschmiert. Es entstand geringer Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Waiblingen: Zaun beschädigt

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen wurde im Alfred-Diebold-Weg ein Gartenzaun von einem bisher unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Aspach: Auto machte sich selbständig - eine Person verletzt

Ein Pkw Ford Transit machte sich am Donnerstag kurz vor 15 Uhr selbständig und rollte eine Gefällstecke ohne Fahrzeugführer abwärts. Ein 18-jähriger Mann war unweit des Vorfalls in der Rietenauer Straße kurz zuvor aus einem Baustellenfahrzeug gestiegen, als er von dem Ford erfasst wurde und gegen das Baustellenfahrzeug gedrückt wurde. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt und musste in der Folge vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro.

