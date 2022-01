Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stein gegen Haus geworfen - Autofahrerin unter Drogeneinwirkung - Unfälle

Kernen im Remstal: Hausfassade beschädigt

In der Seestraße wurde am Donnerstag in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 14.45 Uhr eine Hausfassade mit einem Stein beworfen und dadurch beschädigt. Die nun anstehenden Reparaturkosten konnten bislang noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Beim Sängerheim in der Straße Sandäcker ereignete sich am Mittwoch eine Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 12 Uhr und 13 Uhr streifte ein unbekannter Autofahrer einen dort parkenden Pkw Opel Corsa und verursachte dabei einen Fremdschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Die Polizei Fellbach bittet nun um Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer und nimmt diese unter Tel 0711/57720 entgegen.

Backnang: Autofahrerin unter Drogeneinwirkung

Eine 24-jährige Autofahrerin wurde am Freitag gegen 00.30 Uhr in der Oberbrüdener Straße von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Beim Öffnen des Autos nahmen die Beamten umgehend Cannabisgeruch war. Zudem ergaben sich konkrete Anhaltspunkte, dass die Autofahrerin unter Drogeneinfluss stand, was auch durch entsprechende Tests bestätigt wurde. Im Auto wurde noch geringe Mengen Cannabis aufgefunden und von der Polizei sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde der 24-Jährigen untersagt und gegen sie ein Verfahren eingeleitet, in dem zur Beweissicherung auch eine Blutprobe erhoben wurde.

Althütte: Wildunfall

Eine 36-jährige Fahrerin eines Pkw Renault befuhr am Freitag gegen 3.30 Uhr die 1120 zwischen Lutzenberg und Althütte, als plötzlich ein Reh die Straße querte. Die Autofahrerin kollidierte mit dem Tier und verletzt dieses. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

