POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Schwäbisch Hall: Vorfahrtsunfall

Ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 08:45 Uhr die K2627 von Sulzdorf kommend und wollte nach rechts in die K2665 in Richtung Jagstrot einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 84-jährigen Toyota-Fahrers, welcher bereits die K2665 von Matheshörlebach in Richtung Jagstrot befuhr. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro entstand.

Bühlertann: Aufgefahren

Am Donnerstagabend gegen 17:30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Audi-Fahrer die Hauptstraße in Bühlertann. Hierbei erkannte er zu spät, dass eine vor ihm fahrende 23-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste, wodurch es zum Crash kam. Die Bilanz des Unfalls beläuft sich auf einen Sachschaden von insgesamt etwa 6000 Euro.

Fichtenau: Pkw überschlagen

Ein 35-jähriger Mann befuhr am Donnerstagnachmittag gegen 13:45 Uhr die A7 in Richtung Ulm. Zwischen der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau und der Anschlussstelle Ellwangen kam er mit seinem BMW aufgrund nicht an die Witterung angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Der 35-jährige blieb unverletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro.

Frankenhardt: Unfall beim Überholen

Eine 57-jährige Audi-Fahrerin wollte am Donnerstag kurz nach 13:00 Uhr einen vorausfahrenden PKW auf der B290 am Ortsausgang Steinbach überholen. Beim Ausscheren übersah die Frau einen BMW samt Anhänger eines 51-Jährigen, welcher bereits auf der linke Fahrspur war, um die vorausfahrenden Fahrzeuge zu überholen. Es kam zur seitlichen Kollision. Dabei entstanden rund 4.000 Euro Sachschaden.

