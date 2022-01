Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Remshalden-Grunbach: Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen

Kurz vor 15:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße B29 zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund stockenden Verkehrs musste eine 37-Jährige ihren Hyundai Tucson auf dem linken Fahrstreifen der B290 circa 600 Meter vor dem Parkplatz Winterbach in Fahrtrichtung Schorndorf mit einer Gefahrenbremsung zum Stillstand bringen. Ein nachfolgender 19-jähriger Dacia-Fahrer konnte seinen PKW nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Hyundai auf. In der Folge fuhr eine 44-Jährige mit ihrem Hyundai i10 auf den Dacia auf. Ein 21-jähriger Fahrer eines Hyundai i20 fuhr wiederrum auf das Fahrzeug der 44-Jährigen auf. Zuletzt fuhr eine 21-Jährige Renault-Fahrerin auf den Hyundai i20 auf. Die 44-Jährige Hyundai-Fahrerin wurde leicht verletzt und die 21-Jährige Renault-Fahrerin zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Fünffach-Crash entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Der Hyundai i10, der Hyundai i20 und der Renault mussten abgeschleppt werden. In Folge des Unfalls kam es zu rund vier Kilometer Rückstau auf der B29.

