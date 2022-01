Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl aus Kirche - Unfallflucht - Scheibe eingeschlagen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Glücklicherweise falscher Alarm

Mit 7 Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Donnerstagmorgen zum Ostalbklinikum aus, nachdem dort gegen 10 Uhr der Brandalarm ausgelöst hatte. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass es sich lediglich um einen durch Baustaub ausgelösten Fehlalarm handelte.

Aalen: Aufgefahren

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen ereignete. Kurz nach 9 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Mercedes Benz in der Daimlerstraße auf den Renault eines 26-Jährigen auf, der an einer Ampel anhalten musste. Der 26-Jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen.

Aalen-Wasseralfingen: Vorfahrt missachtet

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen entstand. Beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Auguste-Keßler-Straße missachtete ein 29-Jähriger VW-Fahrer die Vorfahrt eines im Kreisel fahrenden VW Touran. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 19 Jahre alte Touran-Fahrer blieben unverletzt.

Aalen: Scheibe eingeschlagen

Am Chemikalienlager der Hochschule Aalen in der Beethovenstraße schlugen Unbekannte vermutlich mit einem Stock eine Fensterscheibe ein, wobei Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Die Beschädigung wurde am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr bemerkt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Geparktes Fahrzeug gestreift

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 40-Jährige am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr verursachte, als sie beim Vorbeifahren mit ihrem Mercedes-Sprinter einen in der Marienstraße abgestellten BMW streifte.

Ellwangen: Unfallflucht

Kurz nach 13 Uhr am heutigen Donnerstag beschädigte eine zunächst unbekannte Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug den VW eines 64-Jährigen, den dieser auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße abgestellt hatte. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und konnte der Polizei das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges nennen, so dass die 63-jährige Unfallverursacherin zur Verantwortung gezogen werden konnte.

Neuler: Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt blieb eine 25-Jährige am Donnerstagmorgen bei einem von ihr verursachten Verkehrsunfall. Mit ihrem VW befuhr die junge Frau die Kreisstraße 3234 zwischen Leinenfirst und dem Schönbergerhof. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Glätte verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches von der Straße abkam und rund 5 Meter weiter in einem Graben zum Stehen kam. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 8000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Ausparken beschädigte ein 22-Jäühriger am Donnerstagmorgen gegen 8.40 Uhr mit seinem Mercedes Benz einen im Turniergraben abgestellten Mitsubibhi, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: 4000 Euro Sachschaden

Auf der Straße Universitätspark kam es am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von rund 4000 Euro entstand. Ein 44-Jähriger setzte seinen Audi A4 beim Rangieren ein Stück zurück, wobei er den VW Caddy eines 19-Jährigen beschädigte.

Fachsenfeld: Diebstahl aus Kirche

Zwischen Dienstagmittag und Donnerstagmittag entwendete ein bislang unbekannter Dieb eine an der Krippe in der Kirche in der Kirchstraße aufgestellte Spendendose, in Form eines Königs aus Ton. Die Spendendose hat einen Wert von etwa 100 Euro. Wieviel Bargeld sich darin befand, ist nicht bekannt. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 / 96660 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell