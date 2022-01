Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Brennender PKW gibt Rätsel auf

Aalen (ots)

Am Mittwoch um 16.35 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein brennender PKW auf einem Parkplatz zwischen Göppingen und Schwäbisch Gmünd, im Bereich des Lauchhofs, gemeldet. Durch die eintreffende Polizeistreife konnte dort ein im Vollbrand stehender blauer VW Golf festgestellt werden. Nachdem die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen jedoch für einen VW Polo ausgegeben sind und entwendet wurden, stellen sich nun einige Fragen.

Von Zeugen konnte zudem beobachtet werden, dass von dem Parkplatz zwei Personen mit einem dunklen Motorrad (Sportmaschine) in Richtung Göppingen davongefahren sind. Diese sollen schlanke Figuren gehabt haben und dunkel bekleidet gewesen sein. Ob diese beiden Personen mit dem brennenden Fahrzeug in Verbindung stehen oder als Zeugen in Betracht kommen, ist derzeit unklar.

Der Polizeiposten Waldstetten bittet nun Personen, die am gestrigen Mittwoch im Bereich des Parkplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder denen der blaue VW Golf bzw. die Personen mit dem Motorrad im Vorfeld aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 07171 / 42454 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell