Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schild mit Firmenlogo entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Unfall beim Ausfahren aus einem Gründstück

Einen Schaden von ca. 3000 Euro verursachte eine 76-jährige Subaru-Fahrerin, als sie am Dienstag, gegen 10.30 Uhr, rückwärts aus einem Grundstück auf die Richard-Wagner-Straße einfuhr und mit einem VW einer 24-Jährigen kollidierte, der am gegenüberliegenden Straßenrand abgestellt war.

Westhausen: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro kam es am Mittwoch gegen 11:40 Uhr auf der B290. Ein 74-jähriger Fahrer eines Toyota übersah aufgrund Unachtsamkeit, dass eine vor ihm fahrende 62-jährige Dacia-Fahrerin anhalten musste und fuhr auf.

Schwäbisch Gmünd: Schild mit Firmenlogo entwendet

Am Mittwoch gegen 13:45 Uhr wurde gemeldet, dass ein Schild mit Firmenlogo, welches am Straßenrand vor einem Firmengebäude in der Buchstraße aufgestellt war, entwendet wurde. Der Schaden liegt bei ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Spraitbach: Unfall beim Überholen

Am Mittwoch befuhr ein 28-Jähriger mit seinem BMW in einer Kolonne die B298 zwischen Gschwend und Seelach, in Richtung Spraitbach. Gegen 17:45 Uhr setzte er zum Überholen der vorausfahrenden Fahrzeuge an, musste dann jedoch den Überholvorgang aufgrund Gegenverkehr abbrechen und scherte mit geringem Abstand zwischen einem überholten Audi A4 und einem weiteren PKW wieder ein. Zeitgleich bremste der vor ihm fahrende PKW ab, sodass auch der BMW Fahrer unmittelbar nach dem Einscheren abbremsen musste. Infolgedessen fuhr ihm der folgende 37-Jährige mit seinem Audi A4 auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von 5500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell