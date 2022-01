Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Reifen aus Tiefgaragen entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Berglen-Stöckenhof: Wohnungseinbruch

Am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 14:40 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Einfamilienhaus in der Dahlienstraße ein und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten die Diebe Schmuck und Uhren im Gesamtwert von über 1000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Berglen-Streich: Geparktes Auto gestreift

Rund 7000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr in der Tessinstraße. Eine 63 Jahre alte BMW-Fahrerin übersah einen geparkten Mercedes und touchierte diesen beim Vorbeifahren.

Fellbach: Unfallflucht

In der Kappelbergstraße streifte ein bislang unbekannter Autofahrer einen dort parkenden Pkw BMW 630 XDrive und beschädigte diesen erheblich. Danach flüchtete der Verursacher und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Weitere Hinweise zum Unfallgeschehen, welches sich zwischen Dienstag, 23 Uhr und Mittwochnachmittag ereignete, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Reifen aus Tiefgaragen entwendet

In der Fellbacher Straße in Schmiden häuften sich zuletzt Diebstähle aus Tiefgaragen. Die Diebe erbeuteten drei Reifensätze im Gesamtwert von ca. 1800 Euro. Ein Diebstahl ereignete sich am Samstag in der Zeit zischen 16 Uhr und 20 Uhr, ein weiterer am Montag in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 16 sowie der Dritte am Dienstag zwischen 14 Uhr und 23.30 Uhr. Entwendet wurde ein Satz 15 Zoll Renault-Felgen in der Größe 185/65R15, ein Satz VW Alufelgen in der Größe 225/65R18 und 16 Zoll BMW Felgen in der Größe 225/50R16. Sachdienliche Hinweise hierzu wird von der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 erbeten.

Fellbach: Unfall beim Spurwechsel

Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 7.30 Uhr die Stuttgarter Straße in Richtung Stuttgart. Nach dem Stadttunnel wechselte er nach rechts, übersah einen neben ihm fahrenden Pkw Seat und verursache beim seitlichen Zusammenstoß 2000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

Schorndorf: Scheibe zerkratzt

Ein in der Schulstraße parkender Pkw wurde zwischen Dienstag- und Mittwochabend mutwillig beschädigt. Unbekannte verursachten Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro, indem sie die Frontscheibe mit einem unbekannten Gegenstand erheblich zerkratzten. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

