Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn Zweigstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zur Festnahme nach Brandstiftung und Sachbeschädigung in Schwäbisch Hall

Aalen (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Schwäbisch Hall wurde am Montag ein 34-jähriger Mann aus dem Neckar-Odenwald-Kreis festgenommen. Gegen den Beschuldigten besteht der dringende Verdacht, die Vorfälle im Steinernen Steg im vergangenen Jahr verursacht zu haben. Die Wohnung des 34-jährigen Mannes wurde am Montag durch Kräfte des Sondereinsatzkommandos durchsucht, hierbei wurden diverse chemische Substanzen aufgefunden. Der 34-jährige Deutsche wurde in der Folge vorläufig festgenommen und am Dienstagnachmittag dem Haftrichter des Amtsgerichts Schwäbisch Hall vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn -Zweigstelle Schwäbisch Hall- beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Ob der Beschuldigte darüber hinaus für weitere Brandstiftungen im vergangenen Jahr im Stadtgebiet Schwäbisch Hall verantwortlich ist, ist nun unter anderem Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

