Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zigarettenautomat beschädigt & Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Winterbach: Zigarettenautomat bei Aufbruchsversuch stark beschädigt

Zwischen Freitag und Montag versuchten bisher unbekannte Diebe einen Zigarettenautomaten in der Remsstraße vor einer dortigen Gaststätte aufzubrechen. Der Automat wurde hierbei stark beschädigt, der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Murrhardt: Reh ausgewichen

Ein 50-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr von Kirchenkirnberg in Richtung Unterneustetten, als plötzlich vor ihm ein Reh die Straße querte. Der Autofahrer wich aus, kam von der Straße und prallte bei einer dortigen Böschung gegen einen Baum. Der Autofahrer verletzte sich dabei leicht. Sein Auto, an dem Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro entstand, wurde abgeschleppt.

Plüderhausen: Unfallflucht

In der Rehhaldenstraße stieß am Dienstag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 17.15 Uhr ein unbekannter Autofahrer gegen die Fahrzeugfront eines dort parkenden Pkw BMW und beschädigte diese. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle uns hinterließ mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise zum Vorfall wird nun von der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell