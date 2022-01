Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand im Stromkasten - Exhibitionist belästigte Fußgängerin

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kernen im Remstal: Feuerwehreinsatz

Die örtliche Feuerwehr sowie der Rettungsdienst waren am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr wegen eines Brandes in der Brühlstraße im Einsatz. Eine Bewohnerin bemerke den Brand eines Stromschaltkasten des Wohnhauses und alarmierte die Rettungskräfte. Zwei Bewohner wurden im Anschluss vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt. Die beiden Personen, die vermutlich giftiges Rauchgas inhalierten, mussten sich nicht in ein Krankenhaus begeben. Der entstandene Schaden an der Strominstallation wurde auf ca. 3.000 Euro beziffert. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 19 Kräften im Einsatz.

Fellbach: Exhibitionist belästigte Fußgängerin

Eine 76-jährigen Fußgängerin wurde am Dienstagnachmittag von einem ca. 40-jährigen Mann belästigt. Die Frau war mit ihrem Hund in der Esslinger Straße beim Gassigehen, als sich unweit von ihr ein Mann zunächst auffällig umschaute, dann seine Hose öffnete und sein Geschlechtsteil entblößte. Die Fußgängerin drohte daraufhin die Polizei zu rufen, worauf der Mann sich entfernte. Dieser war ca. 40 Jahre, er hatte dunkle Haare und führte einen Rucksach bei sich. Weitere Hinweise zum Vorfall bzw. auf die unbekannte Person wird nun von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

