Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vandalismus - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Rund 5500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 8:45 Uhr an der Kreuzung Neustadter Hauptstraße / Schneiderweg. Eine 19-jährige Smart-Fahrerin wollte vom Schneiderweg in die Neustadter Hauptstraße abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 42 Jahre alten VW-Fahrers. Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden, beide Fahrer kamen mit dem Schrecken davon.

Weinstadt-Beutelsbach: Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

In der Nacht auf Sonntag gegen 3 Uhr wurde durch bisher unbekannte Täter ein Fenster eines Restaurants in der Marktstraße eingeschlagen und zudem ein Reifen eines Pkw, der in der Nähe der Gaststätte parkte, zerstochen. Kurz nach der Tat beobachtete ein Zeuge einen roten Lieferwagen, der von der Örtlichkeit wegfuhr. Der Polizeiposten Weinstadt sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 65061 beim Posten zu melden.

Murrhardt: Glätteunfall

Eine 24-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Dienstagmorgen kurz vor 6 Uhr die L 1119 zwischen Murrhardt und Vorderwestermurr. Bei Straßenglätte kam sie nach rechts ab und kollidiert mit einer dortigen Böschung. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Schaden an ihrem Auto, das abgeschleppt wurde, beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell