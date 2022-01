Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Brand in Schule

Aalen (ots)

Am Dienstag gegen 05:30 Uhr wurde die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand an einer Schule in der Parkstraße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der gesamte Eingangsbereich der Schule stark verraucht war. Nach ersten Ermittlungen entstand die Rauchentwicklung durch einen Brand auf einem Lehrerpult eines Klassenzimmers. Nachdem im Erdgeschoss an Fenster und Türen Beschädigungen festgestellt werden konnten, muss davon ausgegangen werden, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Der entstandene Schaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Parkstraße musste für die Löscharbeiten komplett gesperrt werden. Durch die Rauchentwicklung war ein Schulbetrieb am heutigen Tag nicht möglich.

Das Kriminalkommissariat Aalen bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schule gemacht haben, sich mit der Kripo Aalen unter der Rufnummer 07361/5800 in Verbindung zu setzen.

