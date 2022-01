Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Eine schwerverletzte Person bei Unfall, Unfallflucht

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Gegen 7:15 Uhr am Dienstag war eine 22-jährige VW-Fahrerin auf der Tullauer Straße in Richtung Steinbach unterwegs. Dabei begegnete ihr ein schwarzer Kleinwagen. Als die beiden Fahrzeuge einander passierten, streiften sich die Außenspiegel. An dem VW entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Kleinwagens setzte die Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen des Unfalls sich mit Hinweisen auf den schwarzen Kleinwagen unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Schrozberg: PKW vs. LKW

Gegen 11:40 Uhr am Dienstag war ein LKW-Fahrer mit seinem Gefährt auf der B290 in Richtung Blaufelden unterwegs. An der Einmündung zur K2539 kam ein PKW von rechts und kollidierte hier mit dem LKW. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschoben. Der PKW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

