POL-DN: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Vettweiß (ots)

Am Samstagabend landete ein Pkw-Fahrer im Graben, weil er einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste, das ein anderes überholte. Die Polizei sucht den Fahrer oder die Fahrerin des überholenden und des überholten Wagens.

Ein 20 Jahre alter Mann aus Kreuzau fuhr am Samstag (08.01.2022) gegen 21:15 Uhr mit seinem Pkw aus Richtung des Kreisverkehrs B56/L33 auf der B56 in Richtung Stockheim. Mit im Auto waren ein 19- und ein 20-Jähriger aus Kreuzau. Nach Aussagen des Fahrers und der Zeugen kamen ihnen etwa 200m nach dem Kreisverkehr zwei Pkw entgegen. Plötzlich habe der hintere Wagen zum Überholvorgang ausgeschert. Weil er eine Kollision befürchtete und geblendet wurde, wich der 20-Jährige nach links aus, kam zunächst auf dem Grünstreifen zum Stehen und rutschte dann in den Graben. Die beiden entgegenkommenden Pkw setzten ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Die drei jungen Männer blieben unverletzt. Am Wagen entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Die Polizei sucht nach dem Fahrer oder der Fahrerin des überholenden Pkw. Bei dem Wagen soll es sich um einen kleinen, dunklen Pkw handeln. Zeugen, insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des überholten Wagens, werden gebeten, sich bei der zuständigen Sachbearbeiterin unter der Rufnummer 02421-949-5217 zu melden. Außerhalb der Bürodienstzeiten ist die Leitstelle unter der Nummer 02421-949-6425 erreichbar.

