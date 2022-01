Polizei Düren

POL-DN: Rollerfahrerin übersehen

Düren (ots)

Bei einer Kollision mit einem Pkw wurde am Montagmorgen eine Rollerfahrerin leicht verletzt.

Die 56-Jährige aus Düren war gegen 06:05 Uhr mit ihrem Roller auf der Schillingstraße, aus Richtung Schevenhüttener Straße kommend, unterwegs. An der Kreuzung Schillingstraße/Birgeler Straße musste sie an der rotlichtzeigenden Ampel warten. Zur selben Zeit befand sich eine 75 Jahre alte Frau aus Kreuzau mit ihrem Pkw ebenfalls an der Kreuzung, mit an Bord eine 53-jährige Beifahrerin aus Düren. Die Frau aus Kreuzau war ebenfalls auf der Schillingstraße unterwegs. Sie kam jedoch aus Fahrtrichtung Valencienner Straße und musste auch an der roten Ampel warten. Bei Grünlicht fuhren beide Fahrzeugführerinnen an. Die 75-Jährige, die mit ihrem Auto nach links in Richtung Birgel fahren wollte, übersah bei ihrem Abbiegevorgang offensichtlich die geradeaus fahrende 56-Jährige auf ihrem Roller. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge in dessen Folge die Rollerfahrerin stürzte. Hierbei wurde sie leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 75-Jährige und ihre Beifahrerin blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell