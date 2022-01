Polizei Düren

POL-DN: Versammlungen in Zusammenhang mit dem Pandemiegeschehen

Kreis Düren (ots)

In Zusammenhang mit dem Pandemiegeschehen kam es analog zu den Versammlungen der vergangenen Wochen (siehe Pressemeldungen der Kreispolizeibehörde Düren vom 27.12.2021 und vom 03.01.2022) auch am heutigen Montag zu insgesamt vier Versammlungen in Jülich und Düren.

Zwischen 18:00 und 19:00 Uhr versammelten sich im Jülicher Stadtgebiet circa 130 Personen. Ausgangspunkt des Geschehens war der Schlossplatz, von dem aus zwei Gruppen friedlich durch das Stadtgebiet zogen. Etwa 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer demonstrierten für eine "freie Impfentscheidung und Einhaltung von Grund- und Menschenrechten". Zudem versammelten sich etwa 40 Gegendemonstranten, die die Coronaschutzmaßnahmen und deren Einhaltung unterstützen. Endpunkt der angemeldeten Versammlungen war das Rathaus.

In Düren fanden sich zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr circa 150 "Dürener Bürger gegen Rechts" zu einer angemeldeten Kundgebung auf dem Rathausvorplatz ein, um gegen Gegner der Coronaschutzmaßnahmen zu demonstrieren. Gegen 19:00 Uhr schlossen sich im Bereich Arnoldsweilerstraße / Josef-Schregel-Straße Personengruppen aus unterschiedlichen Richtungen zusammen, die dann gemeinsam die Arnoldsweilerstraße in Richtung Schoellerstraße entlanggingen. Sie setzten ihren "Spaziergang" auf der Schoellerstraße fort und gingen bis zum Friedrich-Ebert-Platz. Dort ging man einmal in Fahrtrichtung den Kreisverkehr entlang, bevor sich die Gruppe schließlich über die Kölnstraße in Richtung Wirteltorplatz bewegte und sich dort gegen 20:15 Uhr auflöste. An der nicht angemeldeten Versammlung nahmen etwa 480 Personen teil.

